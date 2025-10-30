Inter News 24 Inter Fiorentina, il turco decisivo per i tre punti! I nerazzurri vincono con una grande prova di sacrificio! La disamina sul match. L’ Inter torna al successo e risponde a Napoli e Roma con una vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Una partita più complicata del previsto, sbloccata solo dopo oltre un’ora di gioco, ma che alla fine ha confermato la superiorità tecnica e mentale dei nerazzurri. Un’ora di fatica prima del dominio. La squadra di Cristian Chivu ha faticato a trovare spazi per gran parte del primo tempo, complice una Fiorentina molto rinunciataria, che ha preferito chiudersi nella propria metà campo limitando le iniziative avversarie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, vittoria meritata ma sofferta: Calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera