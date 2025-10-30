Inter Fiorentina vittoria meritata ma sofferta | Calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, il turco decisivo per i tre punti! I nerazzurri vincono con una grande prova di sacrificio! La disamina sul match. L’ Inter torna al successo e risponde a Napoli e Roma con una vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Una partita più complicata del previsto, sbloccata solo dopo oltre un’ora di gioco, ma che alla fine ha confermato la superiorità tecnica e mentale dei nerazzurri. Un’ora di fatica prima del dominio. La squadra di Cristian Chivu ha faticato a trovare spazi per gran parte del primo tempo, complice una Fiorentina molto rinunciataria, che ha preferito chiudersi nella propria metà campo limitando le iniziative avversarie. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina vittoria meritata ma sofferta calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera

© Internews24.com - Inter Fiorentina, vittoria meritata ma sofferta: Calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera

Leggi anche questi approfondimenti

inter fiorentina vittoria meritataSerie A, tris Inter alla Fiorentina: vincono Roma e Juventus - La nona giornata della Serie A, aperta coi due anticipi del martedì, è proseguita in questo mercoledì con altre sei sfide. Segnala sportnotizie24.com

inter fiorentina vittoria meritataSERIE A - Inter-Fiorentina 3-0, vittoria firmata da Calhanoglu e Sucic - Nei primi minuti del secondo tempo De Gea compie almeno quattro parate di livello su ... Secondo napolimagazine.com

inter fiorentina vittoria meritataInter, Calhanoglu: "Dopo il Mondiale è stato tutto difficile, ma Chivu ci ha dato una mano" - Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo la vittoria per 3- Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Vittoria Meritata