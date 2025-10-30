Inter News 24 Inter Fiorentina, Sucic si è rivelato la carta vincente del match di ieri contro la Viola: determinante la giocata del 2-0 del giocatore croato. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, arriva l’analisi della vittoria dell’Inter per 3-0 sulla Fiorentina, un successo netto che rilancia la squadra di Cristian Chivu nella corsa al vertice. Il quotidiano milanese ha sottolineato come i nerazzurri abbiano mostrato maturità e intensità, soprattutto nella gestione del vantaggio, senza mai arretrare dopo il gol del vantaggio firmato Hakan Calhanoglu. «Sull’1-0 l’Inter è stata brava a non commettere l’errore di arretrare e rifiatare, è andata a caccia del 2-0 con identica furia», scrive La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, vittoria di forza e continuità. Sucic è l’arma in più per ciò che le mancava?