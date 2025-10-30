Inter News 24 Inter Fiorentina, l’entusiasmo di Thuram per la rete segnata da Sucic nel match di San Siro: le parole sui social dell’attaccante nerazzurro. Marcus Thuram è ancora fermo ai box dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga, ma non ha voluto mancare all’appuntamento di San Siro, dove l’Inter ha travolto la Fiorentina con un netto 3-0. L’attaccante francese, in attesa di recuperare completamente, ha seguito la partita dagli spalti, sostenendo i compagni e commentando in tempo reale la prestazione sui social. Thuram, il tifo speciale per Calhanoglu e Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, Thuram incantato dal capolavoro di Sucic! La reazione del centravanti francese