Inter Fiorentina Thuram incantato dal capolavoro di Sucic! La reazione del centravanti francese
Inter News 24 Inter Fiorentina, l’entusiasmo di Thuram per la rete segnata da Sucic nel match di San Siro: le parole sui social dell’attaccante nerazzurro. Marcus Thuram è ancora fermo ai box dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga, ma non ha voluto mancare all’appuntamento di San Siro, dove l’Inter ha travolto la Fiorentina con un netto 3-0. L’attaccante francese, in attesa di recuperare completamente, ha seguito la partita dagli spalti, sostenendo i compagni e commentando in tempo reale la prestazione sui social. Thuram, il tifo speciale per Calhanoglu e Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Comuzzo su Pio Esposito: era rigore? Gli episodi dubbi di Inter-Fiorentina Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - X Vai su X
Infortunio Thuram, il verdetto per Inter-Fiorentina: preoccupa Mkhitaryan - Infortunati Thuram – Ieri si è fermata a 7 la striscia di vittorie consecutive, tra campionato e Champions League, dell’ Inter di Cristian Chivu, caduta a Napoli per 3- Scrive fantamaster.it
Inter, infortunio Thuram: c’è la data del ritorno in campo - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Thuram in vista del proseguimento del campionato. Riporta fantamaster.it
Inter, infortunio Thuram: out anche contro Fiorentina e Napoli - L'attaccante francese non prenderà parte al big match di sabato sera contro il Napoli. Si legge su sportpaper.it