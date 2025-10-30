Inter Fiorentina ritorno della Curva Nord | cori emozioni e un Meazza tornato a pulsare

Inter News 24 Inter Fiorentina, la carica dei tifosi nerazzurri durante il big match contro la squadra di Pioli! Le ultime sulla sfida del Meazza. La sfida tra Inter e Fiorentina non ha segnato solo la vittoria dei nerazzurri per 3-0, ma anche un momento simbolico per tutto l'ambiente interista: il ritorno della Curva Nord, o meglio del Secondo Anello Verde, come da nuova denominazione ufficiale. Dopo mesi di silenzio forzato, lo storico cuore del tifo organizzato è tornato a cantare, restituendo a San Siro quell'atmosfera elettrica che da sempre accompagna le grandi notti interiste. La rinascita del tifo nerazzurro.

