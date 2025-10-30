Inter Fiorentina ritorno della Curva Nord | cori emozioni e un Meazza tornato a pulsare

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, la carica dei tifosi nerazzurri durante il big match contro la squadra di Pioli! Le ultime sulla sfida del Meazza. La sfida tra Inter e Fiorentina non ha segnato solo la vittoria dei nerazzurri per 3-0, ma anche un momento simbolico per tutto l’ambiente interista: il ritorno della Curva Nord, o meglio del Secondo Anello Verde, come da nuova denominazione ufficiale. Dopo mesi di silenzio forzato, lo storico cuore del tifo organizzato è tornato a cantare, restituendo a San Siro quell’atmosfera elettrica che da sempre accompagna le grandi notti interiste. La rinascita del tifo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina ritorno della curva nord cori emozioni e un meazza tornato a pulsare

© Internews24.com - Inter Fiorentina, ritorno della Curva Nord: cori, emozioni e un Meazza tornato a pulsare

Leggi anche questi approfondimenti

inter fiorentina ritorno curvaGdS - Il ritorno della Curva Nord: l'Inter ne aveva bisogno. Striscione unico "Secondo anello verde Milano" - In tanti, ieri allo stadio ma anche a casa, avranno avuto questo pensiero a sentire i primi cori intonati dal cuore del tifo nerazzurro di San Siro. Secondo msn.com

inter fiorentina ritorno curvaL’Inter ritrova la Curva: l’accoglienza alla squadra, Chivu il più acclamato - L'Inter al Meazza ospita la Fiorentina nel match di campionato: c'è il ritorno degli ultras nerazzurri allo stadio ... Si legge su calciomercato.it

inter fiorentina ritorno curvaE’ tornata la Curva Nord: “Cori come nelle notti più belle. L’Inter ne aveva bisogno” - Fiorentina ha segnato anche il ritorno della Curva Nord, o meglio del Secondo Anello Verde, come da nuova denominazione ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Ritorno Curva