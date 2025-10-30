Inter News 24 Inter Fiorentina, la disamina del CorSport sulla sfida disputata ieri sera tra le mura dello stadio di San Siro: i dettagli sulla sfida tra Chivu e Pioli. Per oltre un’ora, l’Inter ha dovuto sudare per piegare la resistenza della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno sofferto un avvio caratterizzato da un ritmo basso e da un possesso palla poco incisivo. La squadra di Cristian Chivu ha gestito il pallone con ordine, ma senza velocità, permettendo ai viola di difendersi con efficacia e linee strette. Ritmo lento e assenza di Mkhitaryan. Il principale limite del primo tempo è stato la lentezza nella circolazione del pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, ritmo basso e un’ora di fatica: poi Calhanoglu accende la squadra