Inter Fiorentina ritmo basso e un’ora di fatica | poi Calhanoglu accende la squadra

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, la disamina del CorSport sulla sfida disputata ieri sera tra le mura dello stadio di San Siro: i dettagli sulla sfida tra Chivu e Pioli. Per oltre un’ora, l’Inter ha dovuto sudare per piegare la resistenza della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno sofferto un avvio caratterizzato da un ritmo basso e da un possesso palla poco incisivo. La squadra di Cristian Chivu ha gestito il pallone con ordine, ma senza velocità, permettendo ai viola di difendersi con efficacia e linee strette. Ritmo lento e assenza di Mkhitaryan. Il principale limite del primo tempo è stato la lentezza nella circolazione del pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina ritmo basso e un8217ora di fatica poi calhanoglu accende la squadra

© Internews24.com - Inter Fiorentina, ritmo basso e un’ora di fatica: poi Calhanoglu accende la squadra

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter fiorentina ritmo bassoPagelle Inter-Fiorentina 3-0: un super De Gea non basta, doppietta di Calhanoglu e gol strepitoso di Sucic - Calhanoglu la sblocca e poi triplica, Sucic raddoppia. Segnala sport.virgilio.it

inter fiorentina ritmo bassoInter domina: 3-0 alla Fiorentina con doppietta di Calhanoglu - Viola sempre più in crisi con Pioli: peggior avvio di sempre ... Da lifestyleblog.it

inter fiorentina ritmo bassoCds – L’Inter ha mille risorse e mille soluzioni. Chivu sa parlare alla squadra. Fa spavento… - Fiorentina, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato la gara di San Siro ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Ritmo Basso