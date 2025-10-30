Inter Fiorentina Pradè non si nasconde dopo la sconfitta | Domenica con il Lecce è vita o morte

La Fiorentina continua il suo periodo difficile e incassa una nuova sconfitta, stavolta al San Siro contro l'Inter, che si impone con un netto 3-0. Un risultato che certifica la crisi dei viola, sempre più in difficoltà in campionato e incapaci di invertire la rotta. Al termine della partita, il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando con lucidità la prestazione e richiamando la squadra a una reazione immediata.

