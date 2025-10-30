Inter Fiorentina Pradè non si nasconde dopo la sconfitta | Domenica con il Lecce è vita o morte

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, lo sfogo di Pradè dopo la sconfitta: le parole del ds Viola sulla sfida di San Siro vinta dalla squadra di Cristian Chivu. La Fiorentina continua il suo periodo difficile e incassa una nuova sconfitta, stavolta al San Siro contro l’Inter, che si impone con un netto 3-0. Un risultato che certifica la crisi dei viola, sempre più in difficoltà in campionato e incapaci di invertire la rotta. Al termine della partita, il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando con lucidità la prestazione e richiamando la squadra a una reazione immediata. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina prad232 non si nasconde dopo la sconfitta domenica con il lecce 232 vita o morte

© Internews24.com - Inter Fiorentina, Pradè non si nasconde dopo la sconfitta: «Domenica con il Lecce è vita o morte»

News recenti che potrebbero piacerti

inter fiorentina prad232 nascondeInter: reazione da grande dopo il ko di Napoli, la rincorsa di Chivu riparte - Contro la Fiorentina una performance senza ombre per ritrovare subito i tre punti e agganciare il Milan a meno di un mese dal derby ... Riporta msn.com

inter fiorentina prad232 nascondeInter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Fiorentina si gioca oggi alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Si legge su fanpage.it

inter fiorentina prad232 nascondeInter-Fiorentina, Pradè: “Con il Lecce è vita o morte” - 0 a San Siro: “Commisso e tifosi non meritano quello che stiamo offrendo” ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Prad232 Nasconde