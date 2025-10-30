Inter-Fiorentina Pradè | Con il Lecce è vita o morte

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 ottobre 2025 – “Domenica con il Lecce per noi è vita o morte”. Così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l’Inter. “Devono capirlo bene – ha aggiunto il ds – anche i ragazzi, dobbiamo capirlo tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso da quello che ci eravamo preparati, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere”. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparato – ha continuato Pradè – è stata una partita tosta contro una squadra fortissima che è stata sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter fiorentina prad232 con il lecce 232 vita o morte

© Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, Pradè: “Con il Lecce è vita o morte”

News recenti che potrebbero piacerti

inter fiorentina prad232 lecceFiorentina, Pradè: "Domenica contro il Lecce per noi gara da vita o morte" - 0 contro l'Inter, ai canali ufficiali del club è intervenuto il direttore sportivo Daniele. Scrive tuttomercatoweb.com

inter fiorentina prad232 lecceInter-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights - L'obiettivo era riscattare la sconfitta di Napoli e l'Inter lo ha pienamente centrato dominando e vincendo 3- Da sport.sky.it

inter fiorentina prad232 lecceInter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro - La squadra di Pioli gioca un primo tempo ordinato in difesa, ma la ripresa è un'altra storia. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Prad232 Lecce