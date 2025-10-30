Inter-Fiorentina Pradè | Con il Lecce è vita o morte

Firenze, 29 ottobre 2025 – “Domenica con il Lecce per noi è vita o morte”. Così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l’Inter. “Devono capirlo bene – ha aggiunto il ds – anche i ragazzi, dobbiamo capirlo tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso da quello che ci eravamo preparati, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere”. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparato – ha continuato Pradè – è stata una partita tosta contro una squadra fortissima che è stata sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, Pradè: “Con il Lecce è vita o morte”

