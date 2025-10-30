Inter Fiorentina Pioli è sul filo del rasoio? La sfida contro il Lecce potrebbe già essere decisiva per l’ex Milan

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Fiorentina, dopo il 3-0 Pioli a rischio esonero? Qual è la situazione attuale del tecnico viola dopo la sconfitta di San Siro. Stefano Pioli, nonostante un inizio di stagione negativo che ha visto la Fiorentina non vincere in nove partite, rimarrà sulla panchina almeno per ora. L’ex allenatore del Milan ha un’ultima opportunità: la sfida di domenica contro il Lecce sarà un match fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il futuro del tecnico. La squadra di Pioli è chiamata a una svolta, e il risultato di questo incontro potrebbe essere decisivo per la sua permanenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter fiorentina pioli 232 sul filo del rasoio la sfida contro il lecce potrebbe gi224 essere decisiva per l8217ex milan

© Internews24.com - Inter Fiorentina, Pioli è sul filo del rasoio? La sfida contro il Lecce potrebbe già essere decisiva per l’ex Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

inter fiorentina pioli 232Fiorentina, Pioli già nella storia (purtroppo): a San Siro spietato sfottò dei tifosi dell’Inter - Con la sconfitta di ieri certificata la partenza peggiore di sempre della Fiorentina in serie A. Secondo sport.virgilio.it

inter fiorentina pioli 232Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione di Chivu su Pio Esposito, Pioli s'affida a Kean - La decisione di Chivu su Pio Esposito e sulla sostituzione di Mkhitaryan a centrocampo, Pioli invece s'affida a Kean. Si legge su sport.virgilio.it

inter fiorentina pioli 232Pioli fa mea culpa dopo Inter-Fiorentina: “Situazione difficile, sono venuto qui promettendo mari e monti” - 0 subito dalla sua Fiorentina contro l'Inter e fa mea culpa al termine del match del Meazza: Sono arrivato qui a ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Pioli 232