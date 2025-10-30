Inter Fiorentina Pioli è sul filo del rasoio? La sfida contro il Lecce potrebbe già essere decisiva per l’ex Milan

Inter News 24 Inter Fiorentina, dopo il 3-0 Pioli a rischio esonero? Qual è la situazione attuale del tecnico viola dopo la sconfitta di San Siro. Stefano Pioli, nonostante un inizio di stagione negativo che ha visto la Fiorentina non vincere in nove partite, rimarrà sulla panchina almeno per ora. L’ex allenatore del Milan ha un’ultima opportunità: la sfida di domenica contro il Lecce sarà un match fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il futuro del tecnico. La squadra di Pioli è chiamata a una svolta, e il risultato di questo incontro potrebbe essere decisivo per la sua permanenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, Pioli è sul filo del rasoio? La sfida contro il Lecce potrebbe già essere decisiva per l’ex Milan

