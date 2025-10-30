Inter Fiorentina pagelle | Calhanoglu il faro Bisseck convince al centro

Inter Fiorentina pagelle. L’Inter torna a vincere. I nerazzurri di Cristian Chivu superano la Fiorentina con un netto 3-0 a San Siro, offrendo una prova di maturità, equilibrio e qualità. A decidere il match, le reti di Calhanoglu, Sucic e il rigore dello stesso regista turco nel finale. Un successo che restituisce fiducia all’ambiente. Ecco le pagelle. Inter Fiorentina pagelle dei nerazzurri. Yann Sommer (6) ha vissuto una serata di ordinaria amministrazione: sicuro nei movimenti, sempre ben posizionato e preciso nella gestione del pallone. Nessun intervento complicato, ma tanto ordine e concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

