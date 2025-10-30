Inter Fiorentina Libero attacca Rocchi | La confusione regna sovrana Esposito cinturato due volte!
Inter News 24 L’analisi del quotidiano Libero sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter Fiorentina di Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’edizione odierna di Libero ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. INTER FIORENTINA – L’Inter contro De Gea, perché la Fiorentina non è pervenuta e sarebbe il caso che Pioli ne pagasse le conseguenze. Il portiere spagnolo le para tutte, allora serve un tiro da fuori area di Calhanoglu. Arriva così al 66’ il gol che sblocca una gara fin lì dominata dai nerazzurri. La mentalità dell’Inter di Chivu si nota subito dopo il vantaggio: niente speculazioni, si va alla ricerca del raddoppio che arriva cinque minuti dopo con un gioiello di Sucic: dribbling di suola e tiro che vale il 2-0. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Rompipallone.it. . Finisce Inter-Fiorentina, lo stadio si svuota, ma qualcuno resta lì nel piazzale, posa due zaini a terra per formare le porte e gioca sotto le luci di San Siro Dei ragazzini che giocano a calcio in strada: un'immagine semplice, ma che a noi stupi - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - X Vai su X
Inter-Fiorentina 3-0: la squadra di Chivu torna alla vittoria grazie alle prodezze di Calhanoglu, doppietta per lui, e Sucic. Pioli sempre in fondo - L'Inter dimentica la sconfitta di Napoli e riparte di slancio superando 3- Scrive eurosport.it
L'Inter affossa la Fiorentina: Calhanoglu e Sucic calano il tris. Pioli nei guai - I nerazzurri di Chivu si rialzano dopo la sconfitta contro il Napoli: grande prestazione a San Siro. Riporta msn.com
Inter-Fiorentina, le pagelle di CM: la prima perla di Sucic. Comuzzo-Fagioli, da incubo - L’Inter di Cristian Chivu trova una grande reazione dopo la sconfitta di Napoli e si rilancia con una vittoria netta e convincente. Si legge su msn.com