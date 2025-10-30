Inter Fiorentina Libero attacca Rocchi | La confusione regna sovrana Esposito cinturato due volte!

Inter News 24 L’analisi del quotidiano Libero sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter Fiorentina di Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’edizione odierna di Libero ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. INTER FIORENTINA – L’Inter contro De Gea, perché la Fiorentina non è pervenuta e sarebbe il caso che Pioli ne pagasse le conseguenze. Il portiere spagnolo le para tutte, allora serve un tiro da fuori area di Calhanoglu. Arriva così al 66’ il gol che sblocca una gara fin lì dominata dai nerazzurri. La mentalità dell’Inter di Chivu si nota subito dopo il vantaggio: niente speculazioni, si va alla ricerca del raddoppio che arriva cinque minuti dopo con un gioiello di Sucic: dribbling di suola e tiro che vale il 2-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

