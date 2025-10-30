Inter-Fiorentina Libero attacca Rocchi | Confusione regnante
Sull’edizione cartacea di oggi, il quotidiano Libero ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. Il noto giornale milanese non ha risparmiato critiche alla gestione degli episodi, attaccando frontalmente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il numero uno dell’AIA è nell’occhio del ciclone dopo i gravi errori arbitrali accaduti nello scontro diretto dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Al fischio finale di Inter-Fiorentina tutto San Siro ha dedicato cori e applausi a Dzeko, dimostrando che non hanno mai dimenticato il bosniaco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Inter- #Fiorentina, le pagelle: #Calhanoglu decisivo. #Comuzzo soffre - X Vai su X
Inter-Fiorentina 3-0: la squadra di Chivu torna alla vittoria grazie alle prodezze di Calhanoglu, doppietta per lui, e Sucic. Pioli sempre in fondo - L'Inter dimentica la sconfitta di Napoli e riparte di slancio superando 3- Riporta eurosport.it
Inter-Fiorentina, le pagelle di CM: la prima perla di Sucic. Comuzzo-Fagioli, da incubo - L’Inter di Cristian Chivu trova una grande reazione dopo la sconfitta di Napoli e si rilancia con una vittoria netta e convincente. Come scrive msn.com
L'Inter affossa la Fiorentina: Calhanoglu e Sucic calano il tris. Pioli nei guai - I nerazzurri di Chivu si rialzano dopo la sconfitta contro il Napoli: grande prestazione a San Siro. Come scrive msn.com