Inter-Fiorentina le parole di Bisseck Sucic e Calhanoglu

Al termine della gara vinta 3-0 dall'Inter ai microfoni di Dazn, Sky Sport e Inter Tv si presentano Sucic, Calhanoglu e Bisseck che sono stati i tre protagonisti della serata. I primi due per le reti segnate, il terzo per la convincente prestazione da centrale difensivo. Chivu potrebbe aver trovare il suo nuovo centrale. Ecco le parole dei tre. Partiamo da Bisseck: "Il campionato è lungo, ogni partita conta e siamo felici del momento che stiamo vivendo. Credo di aver disputato un'ottima gara: ho ricoperto un ruolo nuovo, ma sono contento di poter giocare e dare il mio contributo alla squadra. Da centrale cambia tanto: devo restare più arretrato, garantire copertura e mantenere la linea alta.