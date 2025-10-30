Inter-Fiorentina le pagelle viola | si salva solo De Gea

Firenze, 29 ottobre 2025 – Ecco le pagelle viola di Inter - Fiorentina. De Gea 7,5 - E ne ha presi tre. Figuriamoci se c’era un portiere ’normale’. Ordinaria amministrazione fino alla parata ‘di posizione’ su Bastoni quasi a botta sicura. Parata da hockey su Di marco, con tanti riflessi e mestiere. Si salva d’istinto ancora su Dumfries e poi su Bissek il capolavoro. Non può nulla sul rasoterra al laser di Calhanoglu, così come sul gioco di prestigio di Susic che gli arriva davanti con bravura e facilità. Comuzzo 4,5 - Torna titolare nella gara probabilmente più complicata ma almeno all'inizio sembra essere centrato, poi perde un pallone sanguinoso che però De Gea disinnesca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

