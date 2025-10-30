Inter-Fiorentina le pagelle viola | si salva solo De Gea

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 ottobre 2025 – Ecco le pagelle viola di Inter - Fiorentina.  De Gea 7,5 - E ne ha presi tre. Figuriamoci se c’era un portiere ’normale’. Ordinaria amministrazione fino alla parata ‘di posizione’ su Bastoni quasi a botta sicura. Parata da hockey su Di marco, con tanti riflessi e mestiere. Si salva d’istinto ancora su Dumfries e poi su Bissek il capolavoro. Non può nulla sul rasoterra al laser di Calhanoglu, così come sul gioco di prestigio di Susic che gli arriva davanti con bravura e facilità. Comuzzo 4,5 - Torna titolare nella gara probabilmente più complicata ma almeno all'inizio sembra essere centrato, poi perde un pallone sanguinoso che però De Gea disinnesca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter fiorentina le pagelle viola si salva solo de gea

© Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, le pagelle viola: si salva solo De Gea

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter fiorentina pagelle violaInter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola - Pochissimo lavoro da svolgere per il veterano portiere svizzero, chiamato giusto a un paio di interventi. tuttomercatoweb.com scrive

inter fiorentina pagelle violaPagelle Inter-Fiorentina 3-0: un super De Gea non basta, doppietta di Calhanoglu e gol strepitoso di Sucic - Calhanoglu la sblocca e poi triplica, Sucic raddoppia. Da sport.virgilio.it

inter fiorentina pagelle violaPagelle Inter-Fiorentina: Sucic capolavoro (7), Calhanoglu incubo per i viola (7,5). Maledizione Pioli - Pio Esposito lotta e sgomita, Lautaro gira a vuoto per tutto il primo tempo. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Pagelle Viola