Inter-Fiorentina le pagelle | gioiello Sucic Calhanoglu sblocca una partita complicata
Servivano calma e sangue freddo, come abbiamo scritto nel nostro editoriale di ieri mattina. E la Beneamata dopo un primo tempo abbastanza soporifero ha avuto la pazienza di aspettare il buco giusto. Alzando i giri del motore ma senza scoprire il fianco alla Viola. Inter-Fiorentina finisce 3-0: le pagelle della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
