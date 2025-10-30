Inter Fiorentina l’analisi di Polverosi | Chivu guida con giudizio i nerazzurri hanno mille risorse
Inter News 24 Inter Fiorentina, Polverosi commenta la partita svolta ieri sera a San Siro tra Inter e Fiorentina: le parole su De Gea, Bastoni, Dimarco e Dumfries. Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, sottolineando la crescita della squadra di Cristian Chivu e le difficoltà dei viola. Il giornalista ha evidenziato come la partita di San Siro abbia mostrato due volti opposti: un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata dai nerazzurri. De Gea mostruoso, ma la Fiorentina crolla alla distanza. Polverosi ha definito David De Gea “mostruoso” per le sue parate decisive nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Moviola Inter-Fiorentina, arbitraggio da film horror: allarme rosso per Rocchi - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - X Vai su X
Polverosi: "Dominio totale dell'Inter sulla Cremonese. Nerazzurri sono stati spaventosi" - Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato il successo netto dell'Inter a San Siro contro la Cremonese per 4- Secondo tuttomercatoweb.com
Inter, Fiorentina, Premier League e tennis: le ultimissime - 1 il Sassuolo di Fabio Grosso nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A: la formazione nerazzurra, reduce dal corroborante successo in Champions sull'Ajax ... Da corrieredellosport.it