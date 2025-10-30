Inter News 24 Inter Fiorentina, Polverosi commenta la partita svolta ieri sera a San Siro tra Inter e Fiorentina: le parole su De Gea, Bastoni, Dimarco e Dumfries. Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, sottolineando la crescita della squadra di Cristian Chivu e le difficoltà dei viola. Il giornalista ha evidenziato come la partita di San Siro abbia mostrato due volti opposti: un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata dai nerazzurri. De Gea mostruoso, ma la Fiorentina crolla alla distanza. Polverosi ha definito David De Gea “mostruoso” per le sue parate decisive nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Fiorentina, l’analisi di Polverosi: «Chivu guida con giudizio, i nerazzurri hanno mille risorse»