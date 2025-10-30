Inter Fiorentina la squadra di Chivu riparte alla grande dopo il ko del Maradona | 3-0 e prova convincente
Inter News 24 Inter Fiorentina, la grande prova degli uomini di Chivu carica i tifosi! Le ultime sulla formazione nerazzurra dopo la sconfitta contro il Napoli. Dopo la sconfitta di Napoli, l’Inter di Cristian Chivu è tornata a marciare con un convincente 3-0 contro una Fiorentina in grande difficoltà. Come sottolinea Tuttosport, la vittoria è arrivata con un’accelerazione impressionante, a dimostrazione della voglia di rispondere prontamente a Napoli e Roma nella lotta per il campionato. Nel primo tempo, la Fiorentina ha potuto contare su un De Gea monumentale, autore di almeno quattro parate straordinarie che hanno mantenuto a galla la squadra di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Al fischio finale di Inter-Fiorentina tutto San Siro ha dedicato cori e applausi a Dzeko, dimostrando che non hanno mai dimenticato il bosniaco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Inter- #Fiorentina, le pagelle: #Calhanoglu decisivo. #Comuzzo soffre - X Vai su X
Inter-Fiorentina, Chivu: "Dobbiamo superare le difficoltà per raggiungere l'obiettivo" - Fiorentina, Chivu: 'Dobbiamo superare le difficoltà per raggiungere l'obiettivo' ... Come scrive sport.sky.it
Inter-Fiorentina 3-0: la squadra di Chivu torna alla vittoria grazie alle prodezze di Calhanoglu, doppietta per lui, e Sucic. Pioli sempre in fondo - L'Inter dimentica la sconfitta di Napoli e riparte di slancio superando 3- Scrive eurosport.it
L’Inter ritrova la Curva: l’accoglienza alla squadra, Chivu il più acclamato - L'Inter al Meazza ospita la Fiorentina nel match di campionato: c'è il ritorno degli ultras nerazzurri allo stadio ... Scrive calciomercato.it