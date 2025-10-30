Inter Fiorentina il rigore non concesso ad Esposito continua a fare discutere! Le ultime sul match contro i viola

Inter News 24 Inter Fiorentina, il penalty non concesso ai nerazzurri per il fallo su Esposito continua a destare polemiche. Un episodio che ha suscitato molte polemiche durante Inter Fiorentina riguarda un clamoroso rigore non assegnato a Pio Esposito per una trattenuta in area di Pietro Comuzzo. L’azione è stata paragonata scherzosamente a uno “smackdown”, prendendo spunto dallo show televisivo, visto il modo in cui il difensore viola ha atterrato Esposito con una cintura al collo. Nonostante la evidente irregolarità, l’arbitro Sozza ha sorvolato sull’episodio, lasciando proseguire il gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, il rigore non concesso ad Esposito continua a fare discutere! Le ultime sul match contro i viola

