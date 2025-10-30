Inter Fiorentina il momento dei due Club in questa stagione di Serie A | De Gea non basta a evitare la disfatta
Inter News 24 Inter Fiorentina, De Gea non riesce a salvare il risultato per i viola! Gli aggiornamenti sulla classifica e sulle due squadre. Al Meazza è andata in scena una sfida dal doppio volto. L’Inter di Cristian Chivu ha travolto la Fiorentina con un netto 3-0, ma per un’ora la partita ha avuto un solo protagonista: David De Gea. Il portiere spagnolo, autore di almeno quattro interventi decisivi su Bastoni, Dimarco, Dumfries e Bisseck, ha retto da solo la baracca viola, evitando un passivo ancora più pesante. Poi, però, quando i nerazzurri hanno alzato ritmo e qualità, nemmeno le sue parate sono bastate a contenere la superiorità tecnica e mentale dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
