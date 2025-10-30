Inter Fiorentina grande prova della squadra di Chivu! le prestazioni degli uomini nerazzurri
Inter News 24 Inter Fiorentina, i nerazzurri dominano nel match contro la viola di Pioli! Le ultime sul match di San Siro giocato ieri sera. Hakan Calhanoglu è stato il migliore in campo nella vittoria dell’Inter per 3-0 contro la Fiorentina, secondo il giudizio di Corriere dello Sport. Il centrocampista turco ha ricevuto un 7,5, grazie alla sua doppietta, che ha regalato sicurezza e tranquillità alla squadra. «La pressione costante di Gudmundsson gli ha complicato i piani in fase di impostazione, ma dopo l’ingresso di Fazzini ha trovato lo spazio per segnare», scrive il quotidiano, sottolineando la sua freddezza dal dischetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie A: Inter travolgente, Fiorentina ko 3-0. Chivu aggancia il Milan, Juve pronta a ripartire con Spalletti - Chivu aggancia il Milan, Juve pronta a ripartire con Spalletti Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata all'Inter, che dopo
Inter-Fiorentina 3-0, gol e highlights: doppietta di Calhanoglu e magia di Sucic - Dopo la sconfitta di Napoli, l'Inter vuole riprendere la sua marcia in campionato e ospita una Fiorentina desiderosa di trovare la sua prima vittoria in questo campionato.
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Dimarco pendolino (7), Sucic quantità e qualità (7), Calhanoglu cecchino (7,5) - L'Inter di Cristian Chivu rialza subito la testa, cancellando Napoli e superando la Fiorentina di Pioli nel turno infrasettimanale del Meazza per 3-