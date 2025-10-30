Inter Fiorentina due rigori netti negati ai nerazzurri? La disamina di Tuttosport | arbitro e VAR sotto accusa

Inter News 24 Inter Fiorentina, arrivano altri orrori arbitrali ai danni dei nerazzurri in Serie A! La polemica sull’intervento subito da Pio Esposito. Secondo l’analisi pubblicata da Tuttosport, la direzione di Simone Sozza in Inter Fiorentina è stata insufficiente, macchiata da due gravi errori a sfavore della squadra di Cristian Chivu. Il fischietto brianzolo, protagonista di una buona stagione fino a questo momento, ha infatti mancato due rigori evidenti per l’Inter, entrambi non segnalati né in campo né dal VAR, gestito da Davide Ghersini. I due episodi su Pio Esposito. Il primo episodio arriva nel corso del primo tempo: Pietro Comuzzo si disinteressa completamente del pallone e trattiene con entrambe le mani Pio Esposito, atterrandolo in area di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, due rigori netti negati ai nerazzurri? La disamina di Tuttosport: arbitro e VAR sotto accusa

Scopri altri approfondimenti

Rompipallone.it. . Finisce Inter-Fiorentina, lo stadio si svuota, ma qualcuno resta lì nel piazzale, posa due zaini a terra per formare le porte e gioca sotto le luci di San Siro Dei ragazzini che giocano a calcio in strada: un'immagine semplice, ma che a noi stupi - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - X Vai su X

Inter-Fiorentina moviola, rigori e VAR: cosa è successo a San Siro con Comuzzo-Esposito, tutti gli episodi controversi spiegati - L’Inter ospita la Fiorentina nel nono turno di Serie A: gli episodi da moviola del match di San Siro, il perché delle decisioni dell'arbitro Sozza. Da goal.com

Inter-Fiorentina 3-0, moviola: gli episodi arbitrali del match. Comuzzo trattiene due volte Pio Esposito, mancano due rigori ai nerazzurri? - Gli episodi arbitrali più discussi e controversi del match valido per la nona giornata di campionato: l'incontro è stato diretto da Simone Sozza. Scrive eurosport.it

Inter-Fiorentina, Chivu vince ma non mancano le polemiche: episodio discutissimo - L'Inter batte la Fiorentina a San Siro ma non mancano le polemiche: come a Napoli, nel mirino nuovamente alcune decisioni arbitrali. Secondo spaziointer.it