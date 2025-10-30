Inter Fiorentina ci pensa Calhanoglu a risolvere la gara | doppietta e spettacolo nel secondo tempo

Inter News 24 Inter Fiorentina, Calhanoglu MVP decisivo nel match giocatori eri sera contro la Fiorentina! Le ultime sul trequartista turco. Solo dopo l’intervallo l’ Inter ha cambiato marcia. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Cristian Chivu ha aumentato ritmo e intensità, prendendo il controllo della gara e abbattendo la resistenza di una Fiorentina tenuta in piedi per oltre un’ora da uno straordinario David De Gea. Il portiere spagnolo, autentico protagonista fino al vantaggio nerazzurro, ha compiuto interventi prodigiosi su Dumfries e Bisseck, negando più volte il gol con parate spettacolari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, ci pensa Calhanoglu a risolvere la gara: doppietta e spettacolo nel secondo tempo

