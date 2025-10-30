Inter Fiorentina Chivu | Oggi non semplice siamo stati bravi Bisseck può fare il centrale

L’Inter di Cristian Chivu ritorna a correre. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, arrivata al termine di una gara tutt’altro che semplice, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il successo e soffermandosi sui singoli, in particolare Sucic e Bisseck, protagonisti di una serata che conferma la solidità e la crescita della squadra. Chivu ha aperto la sua analisi con un concetto chiaro: mentalità e continuità. “L’Inter ha il dovere di superare i momenti di difficoltà e portare avanti il sogno, l’obiettivo, il valore. Oggi non era semplice per niente: la Fiorentina è una squadra organizzata, si è chiusa bene e cercava il contropiede. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

