Inter Fiorentina Cesari durissimo su Sozza | Rigore clamoroso negato ai nerazzurri un’immagine inquietante
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina, Cesari redarguisce la classe arbitrale! Le parole sul caso Pio Esposito da parte dell’ex fischietto di Serie A. Nonostante il successo per 3-0 sulla Fiorentina, in casa Inter non sono mancate le polemiche per la direzione arbitrale di Simone Sozza. Come riportato da Pressing – Mediaset e ripreso da Marco Macca, l’ex arbitro Graziano Cesari ha criticato con fermezza la gestione del match, in particolare la mancata concessione di un rigore ai nerazzurri per un fallo di Comuzzo su Pio Esposito nella ripresa. «Cravattone in area, il VAR doveva intervenire». Secondo Cesari, l’episodio avvenuto al 54’ minuto rappresenta un chiaro errore di valutazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
