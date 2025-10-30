Inter Fiorentina Calhanoglu migliore in campo Sucic esplode Lautaro in flessione

Inter News 24 Inter Fiorentina, Calhanoglu MVP della sfida di San Siro contro la squadra di Pioli! Le valutazioni del CorSport sui nerazzurri. Il Corriere dello Sport ha assegnato il titolo di migliore in campo a Hakan Calhanoglu per la sua doppietta contro la Fiorentina, con un voto di 7,5. Il turco ha risolto la partita con un gol da fuori area e un rigore perfetto, continuando a dimostrarsi implacabile dal dischetto. Nonostante la pressione di Gudmundsson, che gli ha complicato la fase di impostazione, Calhanoglu ha trovato il modo di respirare dopo l’ingresso di Fazzini, che gli ha permesso di esplodere al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, Calhanoglu migliore in campo, Sucic esplode, Lautaro in flessione

Leggi anche questi approfondimenti

Al fischio finale di Inter-Fiorentina tutto San Siro ha dedicato cori e applausi a Dzeko, dimostrando che non hanno mai dimenticato il bosniaco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Inter- #Fiorentina, le pagelle: #Calhanoglu decisivo. #Comuzzo soffre - X Vai su X

Inter-Fiorentina 3-0, pagelle: Calhanoglu è devastante, Sucic è magico. Comuzzo disastroso, malissimo Gudmundsson - 0 per i nerazzurri, a segno con Calhanoglu (doppietta) e Sucic. Lo riporta eurosport.it

Inter-Fiorentina 3-0, gol e highlights: doppietta di Calhanoglu e magia di Sucic - Dopo la sconfitta di Napoli, l'Inter vuole riprendere la sua marcia in campionato e ospita una Fiorentina desiderosa di trovare la sua prima vittoria in questo campionato. sport.sky.it scrive

Inter-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights - L'obiettivo era riscattare la sconfitta di Napoli e l'Inter lo ha pienamente centrato dominando e vincendo 3- Scrive sport.sky.it