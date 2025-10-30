Inter Fiorentina Calhanoglu e Sucic trascinano i nerazzurri | Chivu ritrova vittoria e certezze

Inter News 24 Inter Fiorentina, a firmare i tre punti per Chivu sono stati Calhanoglu e Sucic che consegnano la vittoria ai nerazzurri: le pagelle del CorSport. L’ Inter risponde nel migliore dei modi alla sconfitta di Napoli e supera la Fiorentina con un netto 3-0 a San Siro. Una prova di forza importante per la squadra di Cristian Chivu, che dopo un primo tempo sottotono ha alzato il ritmo nella ripresa, trovando la giusta intensità e concretezza. Il tecnico rumeno, valutato 7 dal Corriere dello Sport, ha gestito al meglio una gara non semplice, ottenendo la reazione che voleva dai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

