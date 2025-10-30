Inter-Fiorentina Bergomi | Sucic è perfetto per questa squadra

Ilprimatonazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando quanto accaduto nel corso di della gara contro la Fiorentina. Tra gli argomenti di interesse dello Zio  ci sono stati la prestazione di Sucic – autore di un gol e il lavoro del tecnico Cristian Chivu. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter fiorentina bergomi sucic 232 perfetto per questa squadra

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Fiorentina, Bergomi: “Sucic è perfetto per questa squadra”

Argomenti simili trattati di recente

inter fiorentina bergomi sucicBergomi: "Sucic perfetto in questo centrocampo dell'Inter. Chivu è stato intelligente: ha capito che..." - "Per come sono i centrocampisti dell'Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona ... Da msn.com

inter fiorentina bergomi sucicAngolo Tattico di Inter-Fiorentina - Gudmundsson su Calhanoglu, i cambi campo Akanji-Dimarco: le chiavi - L’Inter con un secondo tempo di impeto e qualità spazza via la Fiorentina e i brutti pensieri da San Siro, ritrovando una vittoria che la proietta in scia primo posto. Si legge su msn.com

inter fiorentina bergomi sucicBergomi: “Sucic ci sta bene in questo centrocampo. Chivu intelligente perchè…” - L'ex difensore e capitano nerazzurro commenta così il successo per 3- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Bergomi Sucic