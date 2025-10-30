Inter-Fiorentina Bergomi | Sucic è perfetto per questa squadra

L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando quanto accaduto nel corso di della gara contro la Fiorentina. Tra gli argomenti di interesse dello Zio ci sono stati la prestazione di Sucic – autore di un gol e il lavoro del tecnico Cristian Chivu. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Fiorentina, Bergomi: “Sucic è perfetto per questa squadra”

Argomenti simili trattati di recente

Al fischio finale di Inter-Fiorentina tutto San Siro ha dedicato cori e applausi a Dzeko, dimostrando che non hanno mai dimenticato il bosniaco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Inter- #Fiorentina, le pagelle: #Calhanoglu decisivo. #Comuzzo soffre - X Vai su X

Bergomi: "Sucic perfetto in questo centrocampo dell'Inter. Chivu è stato intelligente: ha capito che..." - "Per come sono i centrocampisti dell'Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona ... Da msn.com

Angolo Tattico di Inter-Fiorentina - Gudmundsson su Calhanoglu, i cambi campo Akanji-Dimarco: le chiavi - L’Inter con un secondo tempo di impeto e qualità spazza via la Fiorentina e i brutti pensieri da San Siro, ritrovando una vittoria che la proietta in scia primo posto. Si legge su msn.com

Bergomi: “Sucic ci sta bene in questo centrocampo. Chivu intelligente perchè…” - L'ex difensore e capitano nerazzurro commenta così il successo per 3- Come scrive msn.com