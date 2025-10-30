Inter-Fiorentina 3-0 le pagelle | Calhanoglu 7,5 risveglia i nerazzurri capolavoro di Sucic 7,5 De Gea 7 super

Ilmessaggero.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter travolge 3-0 la Fiorentina e si rialza grazie alla spinta di San Siro. Dopo il ko col Napoli, i nerazzurri reagiscono subito con un risultato tondo e una prestazione convincente. Dopo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

inter fiorentina 3 0 le pagelle calhanoglu 75 risveglia i nerazzurri capolavoro di sucic 75 de gea 7 super

© Ilmessaggero.it - Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu (7,5) risveglia i nerazzurri, capolavoro di Sucic (7,5), De Gea (7) super

Approfondisci con queste news

inter fiorentina 3 0Inter-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights - L'obiettivo era riscattare la sconfitta di Napoli e l'Inter lo ha pienamente centrato dominando e vincendo 3- Da sport.sky.it

inter fiorentina 3 0Inter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro - La squadra di Pioli gioca un primo tempo ordinato in difesa, ma la ripresa è un'altra storia. Riporta sport.quotidiano.net

inter fiorentina 3 0Inter-Fiorentina 3-0: Calhanoglu e Sucic lanciano i nerazzurri al terzo posto - La squadra di Chivu conquista i 3 punti a San Siro grazie alla doppietta del turco e alla prima rete italiana del centrocampista croato ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina 3 0