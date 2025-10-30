Inter-Fiorentina 3-0 Chivu | Importante vincere e continuare il cammino

La serata di oggi è stata di festa per l'Inter. In quel del Giuseppe Meazza, infatti, i nerazzurri hanno battuto con un secco e netto 3-0 la Fiorentina, tornando sin da subito alla via del successo. Una vittoria fondamentale, per lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Napoli dello scorso sabato. La Beneamata ha regalato una prova convincente e completa ai suoi tifosi, volando al terzo posto in classifica e mandando un chiaro segnale alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. Al termine dei 90? minuti, il tecnico Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, elogiando i suoi ragazzi: " Era importante vincere e continuare il nostro cammino.

