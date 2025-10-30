Inter-Fiorentina 3-0 Calhanoglu sugli scudi | Chivu torna alla vittoria

La sconfitta con il Napoli è passata subito in archivio e l’Inter ha risposto presente. In questa nona giornata, infatti, i nerazzurri hanno vinto con un netto 3-0 contro la Fiorentina. Un risultato che sa di segnale concreto, di messaggio chiaro alla concorrenza per le prime posizioni della classifica. I ragazzi guidati da Cristian Chivu hanno regalato una serata di festa al loro pubblico, lasciandosi alle spalle la debacle patita al Diego Armando Maradona. Primo tempo complicato e tirato per la Beneamata, che crea i due principali pericoli sull’asse sinistro grazie ad Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Fiorentina 3-0, Calhanoglu sugli scudi: Chivu torna alla vittoria

