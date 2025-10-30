Inter contro la Fiorentina una vittoria meritata ma sofferta | Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! L’analisi del match
Inter, il Corriere dello Sport esalta la vittoria contro la Fiorentina: Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! L’analisi del match L’Inter ritrova il sorriso e risponde al passo delle capolista Napoli e Roma con una vittoria netta per 3-0 contro la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, non è stata però . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Comuzzo su Pio Esposito: era rigore? Gli episodi dubbi di Inter-Fiorentina Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - X Vai su X
Inter, contro la Fiorentina una vittoria meritata ma sofferta: Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! L’analisi del match - Inter, il Corriere dello Sport esalta la vittoria contro la Fiorentina: Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! calcionews24.com scrive
Video Gol Highlights di Inter – Fiorentina 3-0 9° Giornata Serie A - 0: i nerazzurri decidono il match nel secondo tempo con la doppietta di Calhanoglu ed il gol di Susic. Da stadiosport.it
INTER - Sucic: "Vittoria importante, è normale non avere tante possibilità in una grande squadra" - Il centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3- Riporta napolimagazine.com