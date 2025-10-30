Inter Condò | Chivu? Ha nozioni tattiche interessanti Calhanoglu ritrovato

Una forte e netta risposta quella data dall’ Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. I nerazzurri hanno schiantato 3-0 la Fiorentina di Stefano Pioli a San Siro con un secondo tempo magistrale e sontuoso. La doppietta di Hakan Calhanoglu e la perla di Petar L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Condò: “Chivu? Ha nozioni tattiche interessanti. Calhanoglu ritrovato”

