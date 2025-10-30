Inter Cavaliere | Sucic investimento che vale già diversi milioni

Vincenzo Cavaliere, agente FIFA ed esperto di calcio croato, ha commentato l’impatto di Petar Sucic all’ Inter, ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Cavaliere è una vecchia conoscenza dei nerazzurri, a cui fece scoprire Marcelo Brozovic. LA CRESCITA – “ Non mi aspettavo un’immediata esplosione, ma la crescita di Sucic è davvero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Cavaliere: “Sucic investimento che vale già diversi milioni”

News recenti che potrebbero piacerti

L'agente #Cavaliere: " #Sucic centrocampista raro, il suo valore è raddoppiato. Se qualche club tenta un approccio con l' #Inter..." - X Vai su X

L'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

L’ag. Cavaliere: “Ecco quanto vale Sucic. Due cose mi colpiscono. All’Inter non ci pensano…” - com, l'agente ed esperto di calcio croato, ha parlato dell'impatto di Sucic all'Inter ... Riporta msn.com

Inter, Sucic il tuttofare: è lui l’erede di Mkhitaryan - Il croato è tornato a brillare, sulla falsariga di quanto mostrato in precampionato e ... Scrive corrieredellosport.it

Sucic, l'esempio Modric all'Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - "Nel calcio ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Da tuttosport.com