Inter Adani | Sucic grande chiamata di Ausilio
Petar Sucic è un centrocampista completo. Così Cristian Chivu ha definito il talento croato classe 2003. L’ex Dinamo Zagabria ha brillato, come tutti i suoi compagni, in particolare nel secondo tempo del match contro la Fiorentina. L’ Inter, dopo una prima frazione di pazienza e gestione, ha riversato tutta la sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
LELE ADANI ESALTA PETAR SUCIC Ai microfoni della 'Rai', il noto opinionista ed ex calciatore ha parlato così del centrocampista dell'Inter, ieri a segno contro la Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Adani: “Inter squadra più forte in Italia da 4 anni, ma dopo il 2-1 a Napoli non ha più tirato in porta” - X Vai su X
Adani: “Sucic gran chiamata di Ausilio. Rievoca questi 2 grandi slavi del passato” - Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina:[apester_widget id="69034939ed04759c64c2699d"]"C'è una differenza tra valore e ... Si legge su msn.com
Adani: "Sucic grande 'chiamata' di Ausilio. Il gol di ieri come una passeggiata in Duomo" - "Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia". Come scrive msn.com
INTER - Sucic: "Vittoria importante, è normale non avere tante possibilità in una grande squadra" - Il centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3- Secondo napolimagazine.com