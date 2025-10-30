Petar Sucic è un centrocampista completo. Così Cristian Chivu ha definito il talento croato classe 2003. L’ex Dinamo Zagabria ha brillato, come tutti i suoi compagni, in particolare nel secondo tempo del match contro la Fiorentina. L’ Inter, dopo una prima frazione di pazienza e gestione, ha riversato tutta la sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Adani: “Sucic grande chiamata di Ausilio”