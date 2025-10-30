Intelligenza artificiale e giustizia sociale | un equilibrio impossibile? Parla Annicchino

La notizia dei licenziamenti di massa annunciati da Amazon, diretta conseguenza dei processi di automatizzazione permessi dallo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, ha riacceso i riflettori sui rischi legati all’arrivo dell’IA nella nostra realtà. Dalla tenuta dei sistemi capitalisti e democratici, fino alla sopravvivenza dell’umanità stessa, quello dell’IA è un tema che deve essere affrontato con estera attenzione. Per un punto sulla situazione Formiche.net ha contattato Pasquale Annicchino, professore dell’Università di Foggia, che ha accettato di rispondere ad alcune delle nostre domande. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intelligenza artificiale e giustizia sociale: un equilibrio impossibile? Parla Annicchino

