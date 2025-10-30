Installazione di nuove opere acquedottistiche | sospeso il servizio idrico per 8 ore
VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
