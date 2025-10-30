Instagram trasforma le Storie con l’AI | editing fotografico istantaneo per tutti
La realtà che vediamo attraverso gli schermi dei nostri smartphone sta cambiando forma. Non più soltanto catturata, ma plasmata, rimodellata, trasformata con un semplice comando vocale o testuale. Meta ha introdotto nell’ottobre 2025 strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale direttamente nelle Instagram Stories, portando nelle mani di milioni di utenti un potere creativo che fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo dei professionisti del fotoritocco. Quando la realtà diventa malleabile. Immaginate di trovarvi davanti alla Torre Eiffel, circondati da decine di turisti che rovinano la vostra foto perfetta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Giovedì 31 ottobre 2025 il Museo si trasforma per Halloween! Un’avventura tra mostri mitologici, divinità e creature fantastiche aspetta bambini e famiglie per vivere insieme la festa più spaventosa dell’anno… in chiave archeologica! Dalle Gorgoni ai serpe - facebook.com Vai su Facebook
Instagram porta l’editing con l’AI nelle Storie - Meta lancia degli strumenti di editing AI nelle Storie di Instagram per modificare foto e video tramite comandi testuali ... Come scrive mrw.it