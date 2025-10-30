Inseguito e ucciso l’ombra di Garlasco sul caso archiviato | Nuove indagini per Soufiane

Ilgiorno.it | 30 ott 2025

Abbiategrasso (Milano) –  Più di nove anni fa, il 24 marzo 2016, Soufiane Ech Chafiy, vent’anni, in fuga con due amici  su una Bmw 330, morì in ospedale per il colpo di pistola sparato da un agente delle Volanti  di Vigevano al termine di un i nseguimento  dal Pavese ad Abbiategrasso, nel Milanese. L’indagine fu archiviata dal gip su richiesta della Procura di Pavia, guidata all’epoca dal procuratore facente funzione Mario Venditti, ora indagato a Brescia per il caso Garlasco e il cosiddetto “Sistema Pavia“. Adesso la famiglia della vittima chiede alla Procura pavese di Fabio Napoleone di riaprire quell’inchiesta con l’ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

