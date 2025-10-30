Innovazione e sostenibilità al servizio dell’acqua | il percorso di efficientamento energetico di Lario Reti Holding

Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Lecco, ha avviato una serie di interventi strategici nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficientamento energetico dei propri impianti. Un percorso che coniuga innovazione, sostenibilità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

