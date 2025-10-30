Iniziative natalizie dei commercianti di Calolzio | luminarie confermate nuove modalità per la lotteria

Anche quest'anno Confcommercio Valle San Martino ha deciso di attivarsi al fine di programmare una serie di eventi per le festività di fine anno, coinvolgendo i negozianti di Calolziocorte. Tra queste iniziative ci sono le luminarie natalizie e la "Lotteria dei commercianti”. Quest'ultima avrà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

