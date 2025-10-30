Inizia la campagna elettorale di Fabio Bui | Il Veneto deve tornare a decidere per sé

Veneziatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto il ricorso dalla Corte d'Appello, Fabio Bui, candidato presidente del Veneto per i Popolari per il Veneto, ha dato il via ieri a Camposampiero (Padova) alla propria campagna elettorale in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

