Infortunio Thuram novità dalla Continassa dopo il forfait per l’Udinese Gli aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa filtra per la Cremonese

di Marco Baridon Infortunio Thuram: il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato e non ha fatto esami. Il fastidio al polpaccio sembra superato. Arrivano notizie confortanti dall’infermeria della Juventus riguardo le condizioni di Khephren Thuram. Come appreso da , il centrocampista francese, che aveva destato preoccupazione nelle ultime ore, oggi si è allenato alla  Continassa, sebbene ancora a parte rispetto al resto del gruppo. La notizia più significativa, però, è che il giocatore  non ha sostenuto esami strumentali. Questo dettaglio è fondamentale e lascia trapelare un cauto ottimismo: l’allarme per un infortunio serio sembra essere rientrato e si tratterebbe, dunque, di  nulla di grave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

