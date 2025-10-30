Infortunio Thuram buone notizie per l’Inter | il francese è rientrato in gruppo Sarà convocato contro il Verona? Le condizioni del francese
Infortunio Thuram: l’attaccante francese torna ad allenarsi con il gruppo. Il centravanti punta ad una convocazione già nel weekend. Arrivano finalmente buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Dopo alcune settimane di stop dovute all’infortunio Thuram rimediato nella gara di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Juventus, infortunio per Thuram: quando torna in campo Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#JuveUdinese, infortunio per #Thuram ? Ecco come sta - X Vai su X
Infortunio Thuram, buone notizie in casa Inter: il francese ha messo nel mirino quella partita per il rientro. Le ultime - Il francese si prepara ad essere a disposizione di Chivu Arrivano finalmente segnali positivi dall’inferm ... Si legge su calcionews24.com
Inter, riecco Thuram: si allena con la squadra! Cosa filtra verso il Verona - L'attaccante francese è tornato in gruppo dopo l'infortunio. Riporta tuttosport.com
Inter, buone notizie da Thuram: sorride il fantacalcio - Saverio Fattori L’Inter, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha rialzato la testa. Lo riporta msn.com