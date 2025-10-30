Infortunio Ferguson out qualche settimana
Nell’avvio della gara vinta contro il Parma dalla Roma di Gasperini, il centravanti irlandese Evan Ferguson è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un violento scontro di gioco. Oggi è arrivato l’esito degli esami alla caviglia destra che hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso. L’infortunio lo renderà indisponibile per le prossime settimane, costringendo il tecnico piemontese a puntare per l’attacco solo su Dovbyk o un adattamento con falso nueve. (in corso di aggiornamento) L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
