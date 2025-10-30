Infortunio Doué il Psg trama! Problema alla coscia nel corso del match contro il Lorient | si rischia un lungo stop per il talento francese classe 2005

Infortunio Doué, il talento francese classe 2005 si è fermato in lacrime nel match pareggiato 1-1 dal Paris Saint-Germain. Luis Enrique è preoccupato Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per Désiré Doué, protagonista di un nuovo stop che rischia di tenerlo lontano dal campo per parecchio tempo. Durante il match di Ligue 1 contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Doué, il Psg trama! Problema alla coscia nel corso del match contro il Lorient: si rischia un lungo stop per il talento francese classe 2005

Infortunio Doué, il talento francese classe 2005 si è fermato in lacrime nel match pareggiato 1-1 dal Paris Saint-Germain contro il Lorient.

