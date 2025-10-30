Infortunio de Roon il centrocampista dell’Atalanta si è sottoposto ad esami strumentali | ecco i risultati e quando rientrerà in campo

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio de Roon: buone notizie per l’Atalanta, escluse lesioni muscolari. Il giocatore potrebbe essere convocato già per la prossima partita. Arrivano aggiornamenti confortanti in casa Atalanta riguardo l’infortunio de Roon. Dopo la preoccupazione scaturita durante la sfida contro il Milan, quando il centrocampista olandese è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio de roon il centrocampista dell8217atalanta si 232 sottoposto ad esami strumentali ecco i risultati e quando rientrer224 in campo

© Calcionews24.com - Infortunio de Roon, il centrocampista dell’Atalanta si è sottoposto ad esami strumentali: ecco i risultati e quando rientrerà in campo

Argomenti simili trattati di recente

infortunio de roon centrocampistaInfortunio de Roon, cosa filtra verso gli esami e le ultime su Scalvini - Novità in casa Atalanta su due infortunati: cosa filtra per de Roon e quando può rientrare Scalvini ... Come scrive fantamaster.it

infortunio de roon centrocampistaFLASH | Atalanta-Milan, si arrende de Roon: cambio obbligato - Pessime notizie per l'Atalanta durante il match col Milan: problema fisico e cambio obbligato per de Roon ... Si legge su fantamaster.it

infortunio de roon centrocampistaAtalanta, nuova tegola per Juric: l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato. Attesa per gli esami strumenti. Le sue condizioni - Il giocatore ha lasciato anzitempo il campo contro il Milan. Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio De Roon Centrocampista