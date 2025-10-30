Infortunio de Roon il centrocampista dell’Atalanta si è sottoposto ad esami strumentali | ecco i risultati e quando rientrerà in campo
Infortunio de Roon: buone notizie per l’Atalanta, escluse lesioni muscolari. Il giocatore potrebbe essere convocato già per la prossima partita. Arrivano aggiornamenti confortanti in casa Atalanta riguardo l’infortunio de Roon. Dopo la preoccupazione scaturita durante la sfida contro il Milan, quando il centrocampista olandese è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#DeRoon, infortunio in #AtalantaMilan: contrattura al flessore. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
ULTIM'ORA - Atalanta, De Roon fuori per infortunio contro il Milan: il motivo! E il voto live... ? https://shorturl.at/2FPsv - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio de Roon, cosa filtra verso gli esami e le ultime su Scalvini - Novità in casa Atalanta su due infortunati: cosa filtra per de Roon e quando può rientrare Scalvini ... Come scrive fantamaster.it
FLASH | Atalanta-Milan, si arrende de Roon: cambio obbligato - Pessime notizie per l'Atalanta durante il match col Milan: problema fisico e cambio obbligato per de Roon ... Si legge su fantamaster.it
Atalanta, nuova tegola per Juric: l’infortunio di quel giocatore preoccupa il tecnico croato. Attesa per gli esami strumenti. Le sue condizioni - Il giocatore ha lasciato anzitempo il campo contro il Milan. Come scrive calcionews24.com