Infortuni polemiche e veleni | Conte dà il meglio di sé quando è accerchiato

Il tecnico del Napoli lavora sulla tensione. Sa anche inventarla, come faceva Diego. Il suo inconscio si annoia senza ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infortuni, polemiche e veleni: Conte dà il meglio di sé quando è accerchiato

