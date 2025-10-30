Infortuni polemiche e veleni | Conte dà il meglio di sé quando è accerchiato

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli lavora sulla tensione. Sa anche inventarla, come faceva Diego. Il suo inconscio si annoia senza ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infortuni, polemiche e veleni: Conte dà il meglio di sé quando è accerchiato

