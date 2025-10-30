Infortunati Milan sorrisi per Allegri | rientrano Estupinan e Jashari Restano i dubbi sugli infortunati le ultimissime

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Milan, buone notizie da Milanello: Estupiñán e Jashari tornano in gruppo. Il punto sugli acciaccati Il Milan di Massimiliano Allegri continua a lavorare a Milanello in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Il nuovo tecnico rossonero, impegnato a dare solidità al gruppo, può sorridere per alcuni rientri importanti, anche se restano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunati milan sorrisi per allegri rientrano estupinan e jashari restano i dubbi sugli infortunati le ultimissime

© Calcionews24.com - Infortunati Milan, sorrisi per Allegri: rientrano Estupinan e Jashari. Restano i dubbi sugli infortunati, le ultimissime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infortunati milan sorrisi allegriMilan, sorrisi per Allegri: migliorano le condizioni degli infortunati - Il Milan, senza impegni europei, dovrà scendere in campo per l’ottava di campionato questo venerdì. sportpaper.it scrive

infortunati milan sorrisi allegriInfortunati Milan, sorrisi per Allegri: rientrano Estupinan e Jashari. Restano i dubbi sugli infortunati, le ultimissime - Il punto sugli acciaccati Il Milan di Massimiliano Allegri continua a lavorare a Milanello in vista della sfida di ... Lo riporta calcionews24.com

Infortunati Milan, Allegri fa la conta in conferenza stampa: l’annuncio su Loftus-Cheek, Pulisic ed Estupinan - Le ultimissime notizie Alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo, il tecnico del ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Milan Sorrisi Allegri