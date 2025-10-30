Influencer italiana ricoverata urgentemente | contagiata dal virus Dengue

Un viaggio che doveva essere un’esperienza da sogno si è trasformato in una dura prova personale e fisica. La protagonista di questa storia, molto conosciuta sui social per il suo spirito libero e la passione per i viaggi, ha vissuto giorni difficili dopo aver contratto una malattia tropicale che l’ha costretta a interrompere bruscamente la sua avventura. L’episodio ha suscitato grande attenzione tra i suoi follower, abituati a seguirla in giro per il mondo, questa volta preoccupati per la sua salute. L’influencer ha raccontato di aver affrontato momenti di forte paura, alternati alla gratitudine per le cure ricevute e all’affetto dei tanti che le hanno inviato messaggi di sostegno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

