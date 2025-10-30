Infiltrazioni d' acqua al Cas di Quarata la nota del consigliere comunale Mattia Delfini OraGhinelli 2025
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Dichiarazione del consigliere comunale Mattia Delfini (OraGhinelli 2025) "Esprimo piena soddisfazione per la risposta fornita dall'assessore Alessandro Casi riguardo alla problematica delle infiltrazioni d'acqua dal tetto del Centro di Aggregazione Sociale di Quarata, oggetto di una mia interrogazione posta questa mattina in Consiglio Comunale. Accolgo con favore la notizia che l'intervento rientrerà nella variazione di bilancio e che i lavori verranno realizzati entro l'anno. Si tratta di un segnale importante di verso attenzione una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale e associativa della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
