Infermiere di famiglia e comunità | terminato il primo corso con 126 iscritti

BRINDISI - Si è conclusa questa mattina (giovedì 30 ottobre 2025), presso la sede della direzione generale della Asl Brindisi, la prima edizione del corso di formazione “Infermiere esperto in infermieristica di famiglia e comunità”, realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Opi (Ordine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

